Страны Балтии сделали заявление об открытии своего неба для дронов ВСУ

Латвия, Литва и Эстония не давали Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешение на пролет беспилотников через свое воздушное пространство. Об этом говорится в общем заявлении внешнеполитических ведомств трех прибалтийских государств.

В заявлении утверждается, что "страны Балтии никогда не давали разрешения использовать свою территорию и воздушное пространство для проведения беспилотных атак по целям в России".

Эта информация была доведена до сведения временных поверенных в делах России в Литве и Эстонии, сообщает "Лента.ру".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что Москва сделала спецпредупреждение прибалтийским государствам в ответ на их решение открыть свое воздушное пространства для пролета украинских ударных беспилотников. Чиновница не стала вдаваться в подробности, но отметила, что "их предупредили", а если "не поймут — получат ответ".

До того пресс-служба Министерства обороны Латвии уверяла, что сообщения о предоставлении украинской армии коридора для атак российской территории с воздуха — это якобы элемент кампании по дезинформации, а в действительности страны Балтии не помогают ВСУ в ударах по России.