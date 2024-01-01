Режим ЧС введен во Владикавказе после взрыва

Режим чрезвычайной ситуации ввели во Владикавказе после сильного взрыва на складе пиротехнических изделий.

Жертвами происшествия стали минимум два человека, еще 14 человек получили травмы и ранения.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что пока разбор завалов на месте происшествия остановлен из соображений безопасности. Территория взята под охрану, утром специалисты вернутся на объект, сообщает "Интерфакс".

Между тем сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства трагедии. По словам Меняйло, осмотр места ЧП показал, что "в соседнем здании тоже много ящиков пиротехники". Губернатор предположил, что там располагалось нелегальное производство.

Источники сообщали, что трагедия разыгралась в магазине, который продавал салюты от местного производителя. Производство закрылось еще в 2024 году — это означает, что фейерверки могли быть просроченными.