Линия России в области стратегических наступательных вооружений (СНВ) будет выстраиваться на основе анализа военной политики США и обстановки в стратегической сфере. Такое заявление сделала в пятницу, 10 апреля, российская делегация на общеполитической дискуссии сессии комиссии ООН по разоружению.

Москва выразила сожаление в связи с тем, что Вашингтон не согласился на российскую инициативу о соблюдении лимитов на вооружения, но пообещала и впредь действовать ответственно и взвешенно.

Россия сохраняет открытость к равноправным диалоговым решениям по стабилизации стратегической обстановки, но лишь при формировании условий для такого взаимодействия, сообщает РИА Новости.

После истечения в феврале срока действия договора с США по СНВ Москва предлагала сохранить прежние ограничения, однако Вашингтон так и не дал субстантивного ответа. При этом Китай изъявил полную готовность укреплять стратегическое сотрудничество с российской стороной.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркивал, что политика России в области ядерного сдерживания является предельно не конфронтационной, четкой и последовательной, поэтому она "страхует мир от третьей мировой войны".