В Белгородской области два человека погибли в результате удара украинского беспилотника по грузовику. Об этом рассказал в пятницу, 10 апреля, глава региона Вячеслав Гладков.

Как написал белгородский губернатор в своем MAX-канале, украинские националисты нанесли целенаправленный удар по грузовой машине в районе села Вознесеновка Шебекинского округа. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших мужчин.

Этот удар был нанесен менее чем за сутки до начала пасхального перемирия, объявленного Россией. Глава государства Владимир Путин распорядился прекратить бои с 16 часов Великой субботы, 11 апреля, до завершения Светлого Христова Воскресения, 12 апреля. Киевский режим пообещал соблюдать перемирие.

Однако украинские националисты постоянно выбирают мишенями для ударов мирных жителей и гражданские объекты. В частности, ВСУ атаковали с помощью летательного беспилотника детский сад "Солнышко" в Скадовском округе Херсонской области. К счастью, удалось избежать жертв, из детсада эвакуировали 35 человек.