Центр безопасности опроверг фейки об уязвимостях в MAX

Данные пользователей национального мессенджера MAX находятся под надежной защитой, что бы ни утверждалось в фейках. Об этом рассказали в пятницу, 10 апреля, в Центре безопасности платформы.

Эксперты опровергли публикации о том, что в MAX с помощью специальной программы было выявлено свыше 200 уязвимостей — они якобы открывают мошенникам доступ к пользовательским данным или действиям.

Центр безопасности MAX указал на то, что попытки подать сам факт обнаружения уязвимостей в рамках Bug Bounty как "сенсацию" и признак небезопасности продукта искажают смысл этих программ — они как раз и создаются для контролируемого поиска и оперативного устранения потенциальных рисков, сообщает ТАСС.

В марте стало известно, что национальный мессенджер MAX получил официальный статус социальной сети. Роскомнадзор пояснил, что это означает особые требования к владельцам каналов с аудиторией, превышающей 10 тысяч подписчиков.

Генеральный директор VK Владимир Кириенко подчеркивал, что название сервиса MAX (МАКС) означает "максимум возможностей для населения, общества, государства". Функционал MAX продолжает расширяться. Например, отныне возможность подтверждения возраста посредством мессенджера для приобретения в магазинах товаров с возрастной маркировкой 18+ доступна во всех федеральных торговых сетях.