Путин: ИИ формирует принципиально новый облик всей жизни страны

Владимир Путин вечером 10 апреля провел совещание по вопросам развития технологий и искусственного интеллекта, передает ТАСС.

Глава государства заявил, что суверенитет и само существование российского государства зависит от способности соответствовать темпам глобальных изменений.

По словам президента, искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально новый облик экономики, обороны, всей жизни страны.

Нужно учитывать, добавил Путин, что технологии ИИ стремительно развиваются, становятся все более сложными. ИИ-агенты выходят на новый уровень самостоятельности, учатся взаимодействовать с людьми и способны имитировать поведение человека.

Российские технологии в сфере ИИ должны быть конкурентоспособны на мировом уровне и обладать необходимым уровнем суверенности, подчеркнул глава государства.

Президент поручил правительству совместно с регионами сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта. Российская правовая база в сфере ИИ должна не сдерживать, а стимулировать разработку передовых технологий.