В Минпросвещения назвали дату проведения школьных выпускных

Выпускные для школьников в 2026 году пройдут 27 июня. Об этом 11 апреля сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Минпросвещения России рекомендует провести выпускные вечера 27 июня 2026 года", — цитирует его "РИА Новости".

Он добавил, что эта дата носит ориентировочный характер, и уточнил, что общей задачей является обеспечение одинаковых и приятных условий для праздника детей во всех субъектах РФ.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что последние звонки в школах России в 2026 году пройдут 26 мая. Уточнялось, что выпускные школьные экзамены стартуют не раньше 1 июля 2026 года.