США и Ливан призывают Израиль остановить атаки по "Хезболле" до переговоров

США и Ливан просят Израиль приостановить атаки по позициям вооруженных формирований шиитского движения "Хезболла" до начала переговоров на следующей неделе. Об этом сообщил 10 апреля журналист портала Axios со ссылкой на источники.

Как отмечают собеседники прессы, "некоторые израильские чиновники согласны и считают, что объявление паузы отвечало бы интересам" еврейского государства.

В публикации также говорится, что израильские и ливанские послы в США созвонились с одним из помощников госсекретаря Штатов Марко Рубио. По итогам трехстороннего разговора руководство Ливана сообщило о достижении договоренностей о проведении переговоров 14 апреля.

Ранее о возможной встрече представителей Вашингтона, Иерусалима и Бейрута на следующей неделе сообщал телеканал CBS. По его информации, стороны встретятся для обсуждения мирного плана в Госдепе США.