Сегодня главных мировых новостей ожидают из Пакистана. Там должны стартовать переговоры между Ираном и США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую - вице-президент Джэй Ди Венс.

Переговоры в Исламабаде открывают возможность урегулирования сложной ситуации в Персидском заливе. В Москве призвали всех участников проявить ответственный подход и избегать любых действий, которые могут подорвать открывшийся шанс.

Если эти переговоры состоятся, это будет первая встреча такого уровня между США и Ираном с 1979 года. Иран утверждает, что прекращение атак по Ливану был одним из условий прекращения огня и начала переговоров. И оно не выполняется, хотя Штаты говорят, что об этом речи не шло. О том же заявляет и Израиль, продолжая мощные бомбардировки Бейрута и его окрестностей.

Впрочем, не одно лишь это стоит на пути успеха мирных переговоров между Ираном и США. Вашингтон, к примеру, ожидаемо отказался закрывать свои военные базы на Ближнем Востоке, как того требовал Тегеран. Иранцы хорошо понимают - время сейчас работает против Дональда Трампа.

Недовольство участием США в войне с Ираном в самих Штатах растёт. Спасибо американским СМИ, симпатизирующим демократам. На одном из таких телеканалов вышло интервью с военным, который находился на американской военной базе в Кувейте в момент иранского удара. Тогда там погибли шесть солдат США. Глава Пентагона заявил, что Ирану просто повезло, что его беспилотник преодолел систему защиты. Однако боец в интервью утверждает, что Пит Хегсет лгал - никакой защиты на базе не было.