Чечню и Дагестан ждёт третья волна паводков

Третья волна паводков ожидает Кавказ. В эпицентре стихии окажутся Северная Осетия, Ингушетия и Чеченская республика. Накануне туда прибыл глава МЧС Александр Куренков. Вместе с Рамзаном Кадыровым они побывали в зоне бедствия.

В Чечне повреждены четыре тысячи домов. Размыты дороги, оборваны линии электропередачи. Сейчас активно идет восстановление, для пострадавших жителей уже начали строить новые дома. Ликвидация последствий мощного наводнения полным ходом идёт и в Дагестане.

А в Нижегородской области число подтопленных приусадебных участков приближается к тысяче. Ограничено движение на автотрассах. Из-за разлива двух рек вода пришла в несколько населённых пунктов. По деревне Кантаурово жители передвигаются только на лодках.

Пик паводка сейчас проходит Башкирия. Берега покинула река Белая. Жителей деревень, отрезанных от большой земли, спасатели эвакуируют на надувных лодках.