В Иерусалиме сошёл благодатный огонь

В иерусалимском храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь, сообщает ТАСС. Каждый год на протяжении столетий это событие христиане в мире воспринимают как чудо и напоминание о свете божественной славы воскресшего Христа в преддверии светлого праздника Пасхи.

В этом году в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке в Иерусалиме были усилены меры безопасности.

По традиции, лампада со святыней будет доставлена в Москву к началу службы в храме Христа Спасителя. Сегодня в церквях весь день освящают куличи, творожную пасху и крашеные яйца. А ближе к полуночи за праздничным богослужением впервые прозвучат слова пасхального приветствия: "Христос воскресе!".