Собянин рассказал о высоком уровне школьного образования в Москве

О развитии московской системы образования рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин. Так, в этом учебном году в школах организованы городские курсы по математике, науке и технологиям для детей с первого по шестой классы. Их посещают несколько сотен тысяч человек.

Кроме этого, для учеников с седьмого по девятый классы действует система образовательных вертикалей. Программы реализуют в партнёрстве с ведущими вузами, чтобы более серьёзно заниматься по профильным предметам и готовиться к поступлению. В большинстве школ столицы также есть предпрофессиональные классы.