В зоне СВО начал действовать режим прекращения огня

С 16 часов 11 апреля в зоне спецоперации вступил в силу режим прекращения огня. О пасхальном перемирии в пятницу объявил президент Владимир Путин. Оно будет действовать до исхода дня 12 апреля.

Главе Генштаба даны указания остановить боевые действия на всех направлениях СВО на период перемирия. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что российские военные должны быть готовы пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

После решения Москвы глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию.