В Москву из Иерусалима доставили частицу Благодатного огня

В Москву из Израиля доставили частицу Благодатного огня. Рейс со святой лампадой приземлился в столичном аэропорту. Огонь будет доставлен на пасхальную службу в храм Христа Спасителя, сообщает ТАСС.

Днём в иерусалимском храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь. Каждый год на протяжении столетий это событие христиане в мире воспринимают как чудо и напоминание о свете божественной славы воскресшего Христа в преддверии светлого праздника Пасхи.

В этом году в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке в Иерусалиме были усилены меры безопасности.