Кондратьев доложил Путину о посевной кампании на Кубани

Вечером 10 апреля Владимир Путин принял в Кремле губернатора Краснодарского края. Вениамин Кондратьев доложил президенту, что посевную кампанию планируют завершить до конца месяца. При этом семена используют в основном отечественные.

Агропромышленный комплекс в полной мере обеспечен горюче-смазочными материалами и удобрениями. Хорошую динамику показывает экономика в целом.

Особое внимание президент обратил на состояние пляжей перед началом летнего сезона. Путин поинтересовался - как обстановка после разлива нефти в Керченском проливе. Кондратьев предположил, что все пляжи Кубани в предстоящем сезоне смогут принять отдыхающих.