В индустриальном парке "Руднёво" начали выпускать устройства для автоматизации ЛЭП

В индустриальном парке "Руднёво" запущено производство оборудования для энергокомплекса страны. Как рассказал сегодня в социальных сетях Сергей Собянин, теперь на площадке выпускают устройства для автоматизации линий электропередачи. Они помогают оперативно определять место повреждения и отключать только локальный участок, сохраняя при этом снабжение потребителей.

Разработка имеет стратегическое значение - повышает устойчивость электросетей и снижает риски для персонала. При этом продукция создана на базе отечественных комплектующих, отметил мэр.