Гости фестиваля "Пасхальный дар" могут передать подарки участникам СВО

Гости фестиваля "Пасхальный дар" могут передать подарки для участников спецоперации и детей из новых регионов. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, сладости и игрушки подарят детские улыбки, а наборы для защитников Родины передадут весточку из дома. На 30-ти фестивальных площадках по всему городу открылись "Домики добра" проекта "Москва помогает".

Сегодня во всех православных храмах особые службы - накануне Светлой Пасхи. Эту субботу называют Великой или Тихой. В знак победы над смертью и грехом духовенство во время утренней службы переоблачается из тёмных одежд в белые. В кафедральном соборе Христа Спасителя литургию провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Главное предпраздничное действо — освящение пасхальной снеди. Для этого около московских храмов устанавливают специальные столы. Сюда верующие приносят яйца, куличи и творожные пасхи, чтобы получить благословение на праздничную трапезу. Настроение верующим поднимает и праздничное убранство храмов, которые утопают в живых цветах. Многие собираются сегодня на ночную службу, и смогут увидеть светящиеся деревья и традиционные пасхальные атрибуты.

У храма Христа Спасителя появился 30-метровый цветущий тоннель, а у Елоховского собора, который сейчас на реставрации - сказочный лес с цветами и декоративными яйцами. А ещё сегодня, уже в 11-й раз, начинают работать площадки самого доброго весеннего фестиваля "Пасхальный дар". Помимо мастер-классов и традиционных угощений, можно будет посетить благотворительные ярмарки и самим сделать доброе дело.