Москвичей пригласили на арт-лекции проекта "Культура переработки"

Арт-лекции в рамках проекта "Культура переработки" проходят в эти выходные в Москве. Это творческий подход к раздельному сбору мусора и взгляд на вопрос через призму искусства.

В программе не только выступления спикеров, но и мастер-классы. Гости попробуют создать оригинальные предметы дизайна из вторичных материалов, а также познакомятся с необычной выставкой, где все художественные объекты сделаны из того, что могли бы просто выбросить.

Главная цель проекта - показать масштаб мусорной проблемы и вовлечь граждан в практику раздельного сбора.