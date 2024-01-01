Украина передала России незаконно удерживаемых жителей Курской области

Украина передала России группу из семи жителей Курской области, незаконно вывезенных во время нападения на регион. Возвращающихся с Украины курян встретила в Беларуси уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Российский омбудсмен убедилась, что с людьми, в основном пожилыми, всё в порядке. Она спросила их о самочувствии, узнала об условиях содержания в пунктах временного размещения, сообщает ТАСС.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. В Курской, Брянской и Белгородской областях ввели режим КТО. 26 апреля 2025 года завершилось вытеснение противника с приграничных территорий.