В Пакистане начались ирано-американские переговоры

В столице Пакистана начались переговоры Ирана и США. Делегацию Ирана возглавляют председатель Меджлиса и министр иностранных дел. Во главе переговорной группы Вашингтона - вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Перед встречей стороны провели консультации с посредниками. Переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников. Сейчас они идут на уровне экспертов.

А накануне вылета в Исламабад обменялись жёсткими заявлениями. Тегеран повторил требования прекратить израильские бомбардировки Ливана и разморозить иранские активы. Вице-президент Вэнс предостерёг от попыток играть с Вашингтоном, а Дональд Трамп и вовсе заявил, что ему неважен исход встречи.