Более 4 тысяч пасхальных угощений отправили в зону СВО при содействии депутата Госдумы Петра Толстого

Активисты и волонтёры Юго-Восточного округа Москвы при содействии депутата Госдумы, секретаря столичного отделения "Единой России" Петра Толстого подготовили для бойцов СВО около четырёх тысяч пасхальных угощений. Это сделано в рамках ежегодной партийной акции "Добрые встречи".

Подарки и письма военным от школьников доставят в воинские подразделения, где служат москвичи. Ещё на передовую отправят гуманитарный груз, сообщил Толстой.

Всего с начала спецоперации добровольные помощники из ЮВАО отправили на передовую более двухсот тонн разных грузов.