Путин на Пасху приехал в храм Христа Спасителя

"Христос воскресе! Воистину воскресе!" - традиционное пасхальное приветствие звучит сегодня во всех православных храмах. Верующие встречают светлый праздник Воскресения Христова. Главное церковное торжество началось ночью. Божественную литургию в храме Христа Спасителя провёл патриарх Кирилл. С поздравлением обратился к гражданам Владимир Путин. Глава государства отметил: праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и верой в торжество добра, объединяет вокруг традиционных духовно-нравственных ценностей.

Колокольный перезвон эхом разлетается по ночным улицам большой страны. Три дня страстной недели церковные колокола, в знак скорби, молчали, а теперь что есть силы трезвонят - так называется особый ритм, который несёт миру благую весть.

Праздник праздников! Святое воскресенье! В эту ночь, верующие именуют её светозарной, Христа славят во всех православных храмах - от маленьких сельских приходов до кафедрального собора –храма Христа Спасителя. Литургию тут служит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Поздравляя верующих с праздником, предстоятель Русской православной церкви напомнил о всепобеждающей силе божественной любви. Среди прихожан в эту ночь – президент России и мэр Москвы.

В канун главного православного праздника Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. С 16 часов субботы до конца дня воскресенья президент распорядился остановить все боевые действия по линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, и дал указание российскому Генштабу быть готовым пресечь любые возможные провокации со стороны противника.

Полунощница – так называют эту церковную службу. Одно за другим священники сменяют облачения – чёрное, белое и наконец, красное: символ самопожертвования Христа и его любви к людям. В центре храма - плащаница – изображение погребённого Иисуса, вышитое на ткани. На несколько минут гаснет свет - это символ смерти Спасителя. И вот она долгожданная – победа жизни. Несмотря на сложную обстановку на Ближнем Востоке и логистические трудности, благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву. Его передают от свечи к свече - живая река по всей стране! Торжество света над тьмой, добра над злом и жизни над смертью.

Пасха - время семейного тожества, добрых дел и радости. "Христос воскресе, смертью смерть поправ". Даруя жизнь, а главное надежду…