Поздравления с Днём космонавтики прозвучали с борта МКС

Сегодня Россия отмечает День космонавтики. Отсчёт начался 12 апреля 1961 года, когда Юрий Гагарин поднялся на околоземную орбиту. Сейчас в космической отрасли заняты 165 тысяч сотрудников, а отряд действующих покорителей Вселенной насчитывает около тридцати человек.

Всего две недели назад была развёрнута низкоорбитальная группировка связи, охватывающая весь мир. Сейчас к старту готовится абсолютно новая ракета-носитель "Союз 5". Она сможет выводить на орбиту до 17-ти тонн полезного груза.

Масштабными юбилейными торжествами завершается первая Неделя космоса. Поздравления с праздником звучат с земной орбиты.

Сергей Кудь-Сверчков, российский космонавт: "65 лет назад в такой же весенний день Юрий Гагарин совершил виток вокруг планеты, первым среди землян увидев её со стороны и оценив всю красоту нашего общего дома".

Сергей Микаев, российский космонавт: "Сегодня во время длительной экспедиции мы совершаем сотни и тысячи таких витков. И не просто летаем, а помогаем двигать науку вперёд".

Андрей Федяев, российский космонавт: "Давайте снова смотреть наверх, мечтать о звездах и дальних планетах. С праздником, друзья, с Днём космонавтики!".