Он сказал: "Поехали!" - Юрий Гагарин и его космическая одиссея

108 минут, которые открыли для человечества новую эру. Первым покорителем вселенной стал наш Юрий Гагарин. Его позывной "Кедр" выучил весь мир, как и знаменитое "Поехали!" перед стартом. Он посетил пять континентов из шести и всюду его встречали десятки тысяч восторженных поклонников.

Никто никогда не видел землю с такой высоты. Никто не знал - как будет чувствовать себя нарушивший земное притяжение человек. Риск - невероятный. Все технологии ещё только отрабатывали. Неслучайно накануне Гагарин писал письмо-завещание жене и дочкам. Но 12 апреля он благополучно приземлился под Саратовом.

Тогда солдат-срочник, а сейчас профессор, юрист Анатолий Пекарский - автор исторических фотографий. В 1961 году он служил недалеко от места приземления Гагарина. Фотоаппарат в военной части держать было запрещено, он хранил его на свой страх и риск, и вот - пригодилось! Первого в мире космонавта привезли на КПП, предоставили связь. И попросили сфотографироваться, коллективно.

Фотографии эти были потом опубликованы в самых разных изданиях. Но сначала на всю страну зазвучал голос Левитана: "Передаём сообщение ТАСС о первом в мире полёте человека в космическое пространство".

У Владимира Сорвина 12 апреля - вообще знаковый день в жизни. В этом году будет отмечать и 65 лет полёта Гагарина, и 65 лет совместной жизни с супругой. С Гагариным учился в 1-ом Чкаловском военном авиационном училище. И хорошо помнит - каким он парнем был.

В тот день ликовала вся страна. В Москве на центральных улицах было не протолкнуться. А 14 апреля Гагарина уже официально встречали в аэропорту "Внуково". Туда прибыло всё руководство Советского Союза во главе с Никитой Хрущёвым.

Всю дорогу ему рукоплескали, дарили цветы. В Главархиве Москвы сохранился уникальный документ тех дней - маленький листок с красным шрифтом. Невозможно было даже предположить, что такое может сохраниться. "Это агитационная листовка, которые были массовым тиражом изготовлены в честь встречи первого космонавта, такие раздавались участникам встречи и разбрасывались на улицах Москвы", - рассказал заместитель начальника отдела хранения документов после 1917 года Главархива Москвы Михаил Моруков.

Но и агитировать никого не надо было. Гагарина хотел видеть весь мир. Он объехал десятки стран. Именем Юрия Гагарина называли города, улицы, морские суда, астероиды. О нём снимали и снимают фильмы. Ему и по сей день посвящают стихи и песни.

Второй полёт в космос состоялся уже 6 августа. Герман Титов провёл на орбите больше суток. А с 1962 года 12 апреля во всем мире стали официально праздновать День Космонавтики. Космос перестал быть предчувствием. Стал реальностью и неисчерпаемым пространством для исследований.