Полный провал: США и Иран не смогли договориться в Исламабаде

Переговоры Ирана и США в Исламабаде провалились, однако надежда на мир ещё есть. Американская делегация покинула столицу Пакистана, сообщив: соглашение не достигнуто, но продолжение диалога возможно. Стороны обозначили красные линии и вопросы, по которым реален компромисс. Вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул: Вашингтон по-прежнему ждёт от Тегерана отказа от разработки ядерного оружия и открытия Ормузского пролива.

Именно это тема стала самой сложной на переговорах. Иран настаивает на своём контроле над проливом и праве взимать с судов плату за проход. Иранские переговорщики отвергают идею совместного контроля. Вместе с этим - появилась информация, что быстро разблокировать пролив не выйдет. Иран перекрыл проход морскими минами, часть из них свободно дрейфует. Глава Пентагона заявил, что в Ормузский пролив прошли два военных корабля СШ в рамках подготовки к его очистке. О том же написал в соцсети и президент Дональд Трамп. Он утверждает, что пролив скоро будет открыт. Его политические противники - демократы - уверены в обратном. Американцы угрожают, что, если переговоры не принесут результата - война продолжится.

Тегеран требует, чтобы американцы разблокировали замороженные иранские активы, выплатили репарации за ущерб и остановили боевые действия в Ливане. Что не нравится властям Израиля, хотя те пока уменьшили интенсивность ударов. Премьер Нетаньяху выступил в субботу вечером и заявил, что битва ещё не окончена.