Удержал позиции: подвиг младшего лейтенанта Бутылина

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне спецоперации. О них сегодня рассказали в Минобороны. Сержант Ильдар Жумагалиев подвозил продовольствие и боеприпасы на передовую, когда попал под минометный обстрел и атаки вражеских FPV-дронов. Умело маневрируя, он вывел автомобиль из-под огня и своевременно доставил груз артиллерийским расчётам, которые нанесли сокрушительный удар по боевикам.

Младший лейтенант Александр Бутылин грамотно организовал разведку во время захвата вражеского опорного пункта. Определив направления атаки, Александр возглавил одну из штурмовых групп. В результате огневого боестолкновения наши военные уничтожили пулеметный расчёт, живую силу ВСУ и удержали позиции до подхода подкрепления.