Младенец ранен во время атаки дрона под Курском

Киев повторно нарушил перемирие: украинский дрон атаковал автозаправку в Курской области. Ранены двое взрослых и годовалый ребёнок, у него осколочное ранение головы. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Около двух часов назад украинская сторона первый раз нарушила пасхальное перемирие - ВСУ ударили по Новой Каховке в Херсонской области, ранен мирный житель.

С 16 часов 11 апреля в зоне спецоперации вступил в силу режим прекращения огня. О пасхальном перемирии в пятницу объявил президент Владимир Путин. Оно будет действовать до исхода дня 12 апреля.

После решения Москвы глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию.