Ночью 13 апреля в небе над Россией сбили 33 беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшую ночь 33 беспилотника над шестью регионами России.

Украинские дроны уничтожены над Крымом, Смоленской, Брянской, Ростовской, Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.

Над Брянской область сбили 15 беспилотников, обошлось без пострадавших, уточнил губернатор региона Александр Богомаз. В Ростовской области удар пришелся по Неклиновскому району, пострдавших тоже нет.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 134 беспилотника.