Баканов сообщил Путину об атаках ВСУ на космодром Плесецк

Украина пыталась атаковать дронами космодром Плесецк, откуда запускаются спутники для широкополосного интернета. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал президенту Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

"У нас в этот день (в день запуска спутников – прим. ред) были попытки прилётов, серьёзные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты Роскосмоса и космических войск осуществили заданное", - сказал Баканов.

Встреча прошла в преддверии Дня космонавтики, отмечаемому 12 апреля. Глава государства поздравил космонавтов и специалистов отрасли с наступающим праздником.

"В этом году мы отмечаем и 65-летие полёта Юрия Алексеевича Гагарина", - отметил Путин, общаясь с Бакановым.

Президент назвал в целом позитивным прошедший год для российской космонавтики, но признал, что в отрасли накопились проблемы. В свою очередь, Баканов сообщил Путину, что стартовый стол на космодроме Восточный для ракет "Ангара" введён в эксплуатацию.