Британский актер Джон Нолан скончался в возрасте 87 лет

Британский актер, дядя братьев-режиссеров Кристофера и Джонатана Ноланов, Джон Нолан скончался в возрасте 87 лет. Об этом передает газета Daily Mail.

Актер умер 11 апреля. О причинах его смерти ничего не приводится.

Нолан наиболее известен по ролям в фильмах "Бэтмен: Начало" и "В поле зрения", говорится в публикации.

Джон родился 22 мая 1938 года в Великобритании. В качестве киноактера он дебютировал в 1965 году. Последней работой с его участием стал телесериал "Дюна: пророчество". За свою карьеру участвовал в съемках 40 фильмов.