Пакистан предложил Ирану и США совместно патрулировать Ормузский пролив

Пакистан в ходе переговоров Ирана и США в Исламабаде озвучил идею о совместном патрулировании Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на источник в пакистанском правительстве сообщил телеканал Al Jazeera.

Кроме того, "переговоры между США и Ираном были прямыми, с участием Пакистана", утверждают журналисты.

В субботу, 11 апреля, в пакистанской столице Исламабад начались переговоры Тегерана и Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта. Как сообщала газета Financial Times, обсуждения зашли в тупик из-за вопроса о контроле над Ормузским проливом.

Как сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, ожидается, что переговоры продолжатся 12 апреля.