Переговоры США и Ирана в Исламабаде завершены

Переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана завершены. Детали следующего раунда встречи неизвестны, сообщило 12 апреля агентство Tasnim.

По данным СМИ, переговоры шли 21 час на разных уровнях. Все это время иранская делегация неоднократно шла навстречу Вашингтону и безрезультатно предлагала представителям Штатов реалистично подходить к переговорам.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам дискуссий с Тегераном заявил, что сторонам не удалось достигнуть соглашения и американская делегация возвращается в США, передав Ирану последнее предложение.