В пострадавшем от наводнений Дагестане усиливают группировку спасателей

В пострадавшем от разрушительных паводков Дагестане МЧС вновь усиливает группировку. По поручению Александра Куренкова из Тульского спасательного центра направлены ещё сто человек и почти 30 единиц техники.

Специалисты будут работать в Хасавюртовском районе. Они помогут в расчистке участков, доставке продовольствия и воды, проведении дезинфекции и санитарной обработки территорий и социально значимых объектов.

Всего в зоне бедствия остаются больше полутысячи домов и столько же приусадебных участков. Специалисты проводят обходы, чтобы адресно оказать помощь каждому пострадавшему.

Последствия половодья ликвидируют также в Новосибирской области и Алтайском крае. Спасатели доставляют продукты и медикаменты к домам. А на реках проводят подрывы льда, чтобы избежать заторов и, как следствие, разлива воды.