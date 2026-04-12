В Венгрии стартовали парламентские выборы

По какому пути пойдёт дальше страна, решают сегодня граждане Венгрии. В стране проходят парламентские выборы. В гонке принимают участие пять политических движений, включая сатирическую "Партия двухвостой собаки".

Но главная борьба разворачивается между правящей партией "Фидес" премьера Виктора Орбана и оппозиционной партией "Тиса" Петера Мадьяра.

После голосования на избирательно участке Орбан выразил надежду, что Украина откроет нефтепровод "Дружба" на следующий день после его возможной победы на выборах. Об этом венгерский премьер заявил, отвечая на вопрос РИА Новости.