Собянин: Москва - центр космической промышленности России

Сегодня Россия отмечает День космонавтики. 65 лет назад Юрий Гагарин первым отправился на орбиту Земли. Как отметил в своём поздравлении в социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин, исторический полёт и сегодня вдохновляет на покорение неизведанных рубежей. А в его подготовке сыграли огромную роль столичные учёные, инженеры, рабочие.

И сейчас город остаётся важнейшим центром космической промышленности страны. Столица многое делает для развития отрасли также в образовании и культуре. Так, открыты космические инженерные классы в школах, сотни кружков по астрономии, а для учеников проводят экскурсии на ведущие предприятия сферы.