С 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля зафиксировано 1 971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Минувшей ночью украинские военные трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское. Наши бойцы сорвали четыре попытки выдвижения противника в ДНР и Сумской области.

Ещё украинские формирования запустили два беспилотника по Курской и Белгородской областям, ранения получили мирные жители, в том числе ребёнок.

ВСУ 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции российских войск, нанесли 1 329 ударов FPV-дронами, сбросили 375 боеприпасов.

С 16 часов 11 апреля в зоне спецоперации вступил в силу режим прекращения огня. О пасхальном перемирии в пятницу объявил президент Владимир Путин. Оно будет действовать до исхода дня 12 апреля.

После решения Москвы глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию.