Эти места называли "дорога милая": как живёт московский район Дорогомилово

Когда-то именно здесь Наполеон тщетно дожидался ключей от российской столицы. В начале ХХ века тут построили новый мост, и это был первый случай, когда проект городского сооружения выбирался на открытом конкурсе. По преданию, давшую начало этому району слободу нарекли путешественники. Им нравился местный прямой и ухоженный тракт, про него часто говорили: "дорога милая". Вот и получилось - Дорогомилово.

Певец Павел Кашин несколько лет жил в сталинке на Кутузовском проспекте. Переехал сюда из делового центра "Москва-сити", где стал тосковать по деревьям и тишине. А здесь, прямо напротив небоскрёбов – уютный московский дворик и дома с историей. Например, в соседнем жил Брежнев.

Москва не сразу стала его городом. Павел Кашин начинал музыкальную карьеру в Петербурге, в конце 90-х жил в США, но вернулся - выбрал Москву и район Дорогомилово. Именно здесь, среди контрастов, писал песни о такой разной столице. Кутузовский проспект, памятник Багратиону, улицы, названные в честь героев войны 1812 года, Поклонная гора - история района Дорогомилово для певца стала главным источником вдохновения.

История войны 1812 года по-настоящему оживает в Музее-панораме "Бородинская битва". Художник Франц Рубо создал масштабное полотно спустя ровно сто лет после тех событий по заказу императора. Круговая панорама - будто окно в прошлое. Живопись с 3D-эффектом, полное погружение- зрители чувствуют себя свидетелями или даже участниками героической битвы. Это живой учебник истории уже для нескольких поколений.

Несколько лет назад в музее провели реконструкцию. Сегодня для школьников здесь множество интерактивных программ. Например, литературные экскурсии по стихотворению Лермонтова "Бородино" или по роману "Война и мир" Толстого.

Сегодня в Дорогомилове встречаются история и современность. В самом центре района – новый городской вокзал "Кутузовская". Он объединяет метро, МЦК, МЦД и маршруты наземного транспорта. А рядом – один из старейших столичных причалов, который недавно отремонтировали. Теперь современные суда ходят здесь круглый год. После ремонта несколько лет назад открыли и обновлённый Кутузовский дворец бракосочетания – один из самых популярных в Москве.