Россиян предупредили об уголовной ответственности за украшение палисадников покрышками

Россиян предупредили об административной и уголовной ответственности за лебедей из покрышек возле дома. Как рассказал ТАСС юрист Евгений Жаров, действующее законодательство квалифицирует такие деяния как нарушения в связи с экологической опасностью.

Дело в том, что автомобильные шины относятся к отходам производства и потребления IV класса опасности. Использование их на придомовой территории в качестве клумб, ограждений или малых архитектурных форм признаётся несанкционированным размещением отходов.

За это грозит штраф до пяти тысяч рублей. Если вредные вещества из покрышек попали в почву, то санкции могут быть ужесточены вплоть до административного приостановления деятельности для юридических лиц, а в отдельных случаях - и уголовной ответственности.