На "Госуслугах" открыли запись в отряд космонавтов

Записаться в отряд космонавтов теперь можно на портале госуслуг. Там открылся приём заявлений.

Среди требований к будущим космонавтам - наличие российского гражданства, возраст до 35 лет, вес от 50 до 90 килограммов, рост 150 - 190 сантиметров. Ещё у потенциального соискателя должно быть высшее образование, он должен владеть английским, итальянским, испанским, немецким или французским языком.

Соискатель должен иметь отличное здоровье, быть физически выносливым и психически устойчивым. Сервис по приёму заявлений в отряд космонавтов будет работать до 30 июня, сообщает ТАСС.

В случае успеха претендента вызовут на медицинскую комиссию, а затем заключат с ним договор и начнут готовить к космическому полёту.