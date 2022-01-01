Кремль подал сигнал Зеленскому о завершении спецоперации

Кремль в очередной раз послал недвусмысленный сигнал властям в Киеве. Территориальные разногласия России и Украины заключаются в считанных километрах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным отметил, что устойчивый мир в перспективе можно обеспечить уже в режиме "сегодня", но для этого Владимир Зеленский должен принять известные решения.

Пока он не может набраться смелости и взять на себя ответственность за свои решения, спецоперация будет продолжаться, предупредил Песков украинское руководство.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.