Путин и Лукашенко обменялись пасхальными поздравлениями

Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись тёплыми пасхальными поздравлениями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры России и Беларуси выразили добрые пожелания братским народам двух стран, а также поговорили о сотрудничестве в торгово-экономической сфере. Ещё Путин и Лукашенко обменялись мнениями по международной повестке.

Сообщается, что во время телефонного разговора был подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений.

Во время общения Лукашенко подтвердил своё участие в предстоящем Параде в Москве по случаю Дня Победы, сообщает "Пул Первого".