Пезешкиан поблагодарил Путина за помощь иранскому народу

Масуд Пезешкиан поблагодарил Владимира Путина за оказанную Россией иранскому народу гуманитарную помощь, а также за принципиальную позицию Москвы, направленную на деэскалацию ситуации. Российские и иранский президенты провели телефонный разговор, сообщили в Кремле.

Во время беседы Пезешкиан поздравил Путина и всех православных христиан России с праздником Пасхи. Ещё иранский лидер дал оценку состоявшихся 11 апреля в Исламабаде переговоров с американцами.

Путин и Пезешкиан подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление добрососедских российско-иранских отношений.

Ранее сегодня Владимир Путин побеседовал с президентом Беларуси. Александр Лукашенко поздравил российского лидера с Пасхой.