Трамп решил закрыть Ормузский пролив

Дональд Трамп заявил о начале морской блокады Ормузского пролива. "С этого момента ВМС США начинают процесс блокирования любых судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива", - написал он в соцсети Truth Social.

По его словам, американский флот будет перехватывать суда, направляющиеся в пролив или выходящие из него, а также проверять корабли, которые платили Ирану за проход. По утверждению Трампа, в блокаде примут участие и другие страны, но их он не назвал.

Комментируя провальные переговоры в Исламабаде, глава Белого дома назвал их хорошими, но признал, что Иран не хочет отказываться от своих ядерных амбиций и настаивает на дальнейшем обогащении урана.

Ранее о блокировании Ормузского пролива заявлял Иран, а США, напротив, стремились открыть его для судоходства.