По предварительным данным, на парламентских выборах в Венгрии одерживает победу оппозиционная партия "Тиса", возглавляемая Петером Мадьяром. Она займёт в парламенте конституционное большинство – более 133 мест из 199. Правящая партия премьера Виктора Орбана "Фидес" - на втором месте. Лидер партии "Тиса" Мадьяр заявил, что Виктор Орбан уже поздравил его с победой.

Явка на выборах составила более 77%, что значительно превысило показатели прошлых лет. Помимо "Тисы" и "Фидеса" в выборах участвовали крайне правая партия "Наша Родина", левая "Демократическая коалиция" и сатирическая "Партия двухвостой собаки".

Голосование проходило на фоне острой геополитической борьбы. По мнению некоторых экспертов, выборы стали ареной ожесточённой борьбы, в которой Украина и Евросоюз стремились повлиять на внутренние процессы в стране, а поддержку действующим властям оказывали Китай и Турция.