Путин дал высокую оценку космическому потенциалу России

Космический потенциал России всё активнее работает на экономику, безопасность и суверенитет государства. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к участникам торжественного концерта по случаю Дня космонавтики в Кремле, передаёт ТАСС.

Глава государства назвал полёт Юрия Гагарина одним из самых незабываемых событий прошлого столетия. Он открыл новую эпоху в истории цивилизации.

Также Путин назвал Неделю космоса масштабным и востребованным проектом. Он популяризирует знания об освоении Вселенной и повышает престиж профессий, связанных с космосом. По распоряжению президента в России ежегодно с 6 по 12 апреля проводится Неделя космоса.

Сегодня в России отмечается День космонавтики. 65 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком на Земле, совершившим полёт в космическое пространство. Сейчас в космической отрасли России заняты 165 тысяч сотрудников, а отряд действующих космонавтов насчитывает около тридцати человек.

Сегодня Минцифры сообщило, что подать заявку на вступление в отряд космонавтов можно на портале госуслуг. Соискатели должны иметь крепкое здоровье, высшее образование и знать иностранный язык.