Иран дал жёсткий ответ Трампу на его заявление об Ормузском проливе

Иран полностью контролирует движение судов в Ормузском проливе, заявили в Корпусе стражей исламской революции. Так там отреагировали на заявление Дональда Трампа.

Кроме того, иранские власти опубликовали кадры наблюдения за Ормузским проливом. "Любой просчёт или враждебный шаг в проливе затянет врага в смертоносные водовороты", - говорится в заявлении военно-морских сил КСИР, которое передаёт агентство Tasnim.

В свою очередь Press TV сообщает, что ВМС Ирана не позволили двум американским эсминцам пройти через Ормузский пролив. Корабли были вынуждены отойти.

Сегодня Дональд Трамп заявил о начале морской блокады Ормузского пролива американскими ВМС. По словам президента, военные будут перехватывать суда, направляющиеся в пролив или выходящие из него, а также проверять корабли, которые платили Ирану за проход.

Ранее о блокировании Ормузского пролива заявлял Иран, а США, напротив, стремились открыть его для судоходства.