Аракчи заявил об изменении позиции США в последний момент до заключения сделки

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном в Исламабаде не был подписан из-за действий американской стороны, заявил глава МИД Ирана Арагчи. По его словам, Вашингтон изменил "правила игры" в последний момент до заключения мирного соглашения. Об этом он сообщил 13 апреля в соцсетях.

"Когда до подписания <...> меморандума о взаимопонимании [в Исламабаде] оставалось всего несколько сантиметров, мы столкнулись с максимализмом, изменением правил игры и блокадой", — написал Аракчи.

Глава иранского дипведомства добавил, что Штаты не извлекли ни одного урока.

Президент США Дональд Трамп 12 апреля заявил, что ВМС США приступают к блокировке всех кораблей, которые попытаются зайти в Ормузский пролив или выйти из него. По его словам, переговоры в Исламабаде прошли положительно, но самый важный вопрос остался нерешенным — о "ядерной программе Ирана". Трамп подчеркнул, что Тегеран не открыл проход для судов, используя угрозы о минах.