США рассматривают вариант возобновления ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп может снова начать атаки на Иран после провала переговоров в Исламабаде. Об этом 12 апреля утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Трамп и его советники рассматривают возобновление ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива со стороны США как способ выйти из тупика в мирных переговорах", — говорится в публикации.

При этом собеседник издания уточнил, что Трамп всё ещё настроен к дипломатическому решению конфликта.

В статье также отмечается, что глава Белого дома вряд ли возобновит крупномасштабные бомбардировки Ирана, поскольку американский лидер "не хотел бы оттягивать" урегулирование конфликта с Тегераном.

Вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс 12 апреля заявил, что иранская и американская стороны не пришли к заключению сделки на переговорах, и делегации покидают пакистанскую столицу. По словам американца, государства не нашли компромисса в вопросе "ядерной программы" исламской республики.