В зоне проведения спецоперации завершилось перемирие, которое в связи с празднованием православной Пасхи объявил президент России. Режим прекращения огня действовал с 16:00 11 апреля до полуночи воскресенья.

Несмотря на то, что киевский главарь заявлял, что ВСУ также остановят боевые действия, уже в ночь с субботы на воскресенье были отражены три попытки боевиков атаковать наши позиции на Покровском направлении в районе населенных пунктов Гай и Отрадное Днепропетровской области. Также пресечены удары беспилотников по Новой Каховке в Херсонской области.

Всего же за полтора дня ВСУ почти две тысячи раз нарушили перемирие. В нашем Минобороны подчеркнули: несмотря на это, Вооруженные силы России неукоснительно соблюдали режим прекращения огня.