В Мурманской области прошли учения авиационного корпуса Северного флота. В небо над Баренцевым морем поднялись экипажи корабельных противолодочных вертолетов Ка-27. В ходе маневров пилоты проверили системы навигации и связи судна с авиационной группой. А также отработали взлет и посадку на ходу и в дрейфе.

В условиях северных широт от летчиков требуется особая подготовка. Сначала экипаж сближается с кораблем и визуально определяет расстояние до него. Затем вертолёт зависает над судном и с учётом погодных условий, направления ветра, курса и скорости корабля осуществляет посадку на палубу.

В тренировках приняли участие молодые летчики - они маневрировали под руководством опытных инструкторов.